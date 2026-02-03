Pronóstico del tiempo para hoy en la mañana en Tierra Del Fuego

El clima en Tierra Del Fuego durante la mañana de este martes, 3 de febrero de 2026, se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, haciendo que sea un día fresco. Se recomienda llevar abrigo si va a permanecer al aire libre. Cabe destacar que la humedad alcanzará un nivel del 96%, lo que puede aumentar la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde, las temperaturas se elevarán ligeramente hasta un máximo de 2.9°C. Aunque el pronóstico se mantiene sin precipitaciones, la probabilidad de lluvia mínima es del 0.1%. Por la noche, las condiciones se mantendrán similares, con un cielo parcialmente nuboso y una leve brisa acompañando la jornada. Los vientos tendrán una velocidad promedio de hasta 17 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 3 de febrero de 2026

El amanecer está previsto para las 09:54, otorgando un inicio tardío a la jornada. El atardecer se disfrutará a las 17:12, con un total de 7 horas y 18 minutos de luz solar. Para los amantes de las observaciones astronómicas, es importante destacar que la luna saldrá a las 09:55 y se pondrá a las 15:57.

