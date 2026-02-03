En la mañana de hoy en Tucumán, el clima será agradable con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 8.5°C, ofreciendo una sensación fresca durante las primeras horas del día. Será ideal aprovechar estas condiciones para actividades al aire libre, ya que la precipitación será prácticamente nula.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde y noche, se espera que las temperaturas asciendan hasta alcanzar un máximo de 22.4°C. Los cielos continuarán mostrando nubes distribuidas por el paisaje, pero sin mayores inconvenientes meteorológicos a la vista. Es importante tener en cuenta que la humedad alcanzará picos cercanos al 80%, aumentando progresivamente a lo largo del día. Los vientos estarán presentes, con una velocidad que podría llegar hasta los 10 km/h, moderados pero constantes.

Observaciones astronómicas

Este 3 de febrero podremos disfrutar de un celestial amanecer a las 08:06 horas, mientras que el sol se pondrá a las 18:35 horas, ofreciendo un total de más de 10 horas de luz natural para disfrutar del día.