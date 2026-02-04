Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 4 de febrero de 2026
Predicción meteorológica
Clima en Córdoba hoy
Hoy en Córdoba, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Durante las horas de la mañana, podremos experimentar temperaturas que varían entre los 7.3°C y los 21.9°C. La mañana estará mayormente tranquila con una posibilidad mínima de lluvia, lo que ofrece un ambiente ideal para actividades al aire libre tempranas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
En la tarde y noche, se espera que el cielo permanezca algo nuboso, pero las temperaturas no disminuirán demasiado, manteniéndose alrededor de los 21.9°C como máximo. El viento podría alcanzar velocidades moderadas con ráfagas de hasta 23 km/h, así que es recomendable salir preparado si se tiene pensado estar en exteriores. A pesar de la nubosidad, la probabilidad de precipitaciones es baja, asegurando una tarde y noche mayormente secas.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba
Con condiciones climáticas tan variables, es sugerido utilizar ropa adecuada para capas y estar preparados para posibles cambios de temperaturas. Asimismo, debido a la presencia de brisas moderadas por la tarde, tener a la mano una chaqueta ligera podría resultar útil.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 4 de febrero de 2026
Las observaciones astronómicas para hoy indican que el amanecer se producirá a las 08:12, mientras que el atardecer ocurrirá alrededor de las 18:21, permitiendo más de diez horas de luz diurna.