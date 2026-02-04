Clima en Córdoba hoy

Hoy en Córdoba, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Durante las horas de la mañana, podremos experimentar temperaturas que varían entre los 7.3°C y los 21.9°C. La mañana estará mayormente tranquila con una posibilidad mínima de lluvia, lo que ofrece un ambiente ideal para actividades al aire libre tempranas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, se espera que el cielo permanezca algo nuboso, pero las temperaturas no disminuirán demasiado, manteniéndose alrededor de los 21.9°C como máximo. El viento podría alcanzar velocidades moderadas con ráfagas de hasta 23 km/h, así que es recomendable salir preparado si se tiene pensado estar en exteriores. A pesar de la nubosidad, la probabilidad de precipitaciones es baja, asegurando una tarde y noche mayormente secas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Con condiciones climáticas tan variables, es sugerido utilizar ropa adecuada para capas y estar preparados para posibles cambios de temperaturas. Asimismo, debido a la presencia de brisas moderadas por la tarde, tener a la mano una chaqueta ligera podría resultar útil.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 4 de febrero de 2026

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el amanecer se producirá a las 08:12, mientras que el atardecer ocurrirá alrededor de las 18:21, permitiendo más de diez horas de luz diurna.