En la ciudad de Mendoza, el clima nos dará una mezcla de condiciones a lo largo del día. Durante la mañana, se prevé que el cielo esté parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de aproximadamente 6.6°C. Estos valores contribuirán a un ambiente fresco que llevará a muchos a elegir abrigarse un poco más.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Hacia la tarde y noche, las condiciones climáticas mejorarán levemente. Las temperaturas máximas se espera que lleguen hasta los 17.5°C, lo que hará que el aire se sienta un tanto más cálido en comparación con la mañana. Este cambio puede llevar a una disminución en la necesidad de capas extra de ropa.

La humedad alcanzará un porcentaje del 62%, creando una sensación de cierto contenido de humedad en el aire, aunque no extremadamente alta. Es importante mencionar que no se espera precipitación alguna, lo que significa que las actividades al aire libre podrán desarrollarse con normalidad.

Los vientos se moverán a lo largo del día a una velocidad que rondará los 22 km/h, ocasionando pequeñas ráfagas que podrían sentirse de manera ocasional.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Se recomienda tener una chaqueta a mano si vas a salir temprano, dado el aire fresco de la mañana. Recuerda hidratarte adecuadamente, ya que el ambiente seco puede llevar a sentir tierra en el aire. A la hora de disfrutar del aire libre, siempre usa protector solar, incluso en días nublados, para proteger tu piel de los rayos UV.