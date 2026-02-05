Clima en Córdoba

La mañana comienza con cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas que alcanzarán un mínimo de 7.3°C. No se esperan precipitaciones durante la jornada matutina, haciendo que sea un buen momento para realizar actividades al aire libre. La humedad estará en niveles aceptables, lo que generará una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso con temperaturas que llegarán a un máximo de 21.9°C. Los vientos soplarán desde el sector noroeste a una velocidad máxima de 19 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas. Es recomendable contar con un abrigo ligero si se planea estar al aire libre al caer la tarde, ya que podría refrescar un poco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 5 de febrero de 2026

El sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, dejando un día completo para disfrutar de actividades al aire libre. Aprovechar el día mientras el clima es agradable podría ser una buena opción.