¿Cómo estará el clima hoy?

Corrientes se enfrentará hoy a un clima parcialmente nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8.2°C y los 18.8°C. La humedad estará presente con un porcentaje máximo del 94% durante el día y el viento alcanzará velocidades de hasta 9 km/h, lo que incrementará la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde y noche, el cielo permanecerá mayormente nuboso. Las temperaturas continuarán cerca de los promedios del día, con mínimas nocturnas entorno a los 8.2°C, convirtiéndose en una jornada agradable aunque fresca. Es recomendable estar preparado para cambios en la temperatura durante el transcurso del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 5 de febrero de 2026

El sol hoy hará su aparición a las 07:42 y se despedirá a las 18:08. Aprovecha bien las horas de luz para tus actividades diarias.