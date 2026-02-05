Hoy en Jujuy, el clima comenzará con condiciones de parcialmente nuboso y las temperaturas mínimas alrededor de los 4.2°C. Durante la mañana, el viento alcanzará una velocidad máxima de 10 km/h, asegurando un aire fresco y agradable para comenzar el día. La humedad se mantendrá alrededor del 85%, lo que puede dar la sensación de un ambiente más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, las condiciones del tiempo continuarán con un cielo parcialmente cubierto, con temperaturas subiendo hasta los 18.4°C. Aunque el viento será un factor constante, su intensidad se incrementará levemente, con ráfagas que alcanzarán los 13 km/h. No se espera lluvia, por lo que las actividades al aire libre pueden realizarse sin preocupación.

Recomendaciones: Se aconseja vestir en capas debido a los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde. No olvides llevar una chaqueta ligera al salir por la mañana.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 5 de febrero de 2026

Hoy el sol saldrá a las 08:01 horas y se pondrá a las 18:41 horas, permitiendo disfrutar de un día con buena cantidad de luz solar en Jujuy.