Hoy en La Pampa, el tiempo estará con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.1°C. Se prevé que la humedad esté en un promedio que puede hacer sentir la temperatura más baja de lo que es. Los vientos soplarán durante el día desde el sector oeste con una velocidad máxima de 14 km/h, lo cual podría acentuar la sensación de frío durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y noche en La Pampa, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, con una temperatura máxima de 18.4°C, ofreciendo un clima más amable para quienes realizan actividades al aire libre. Sin embargo, las ráfagas de viento podrían alcanzar los 29 km/h, por lo que recomendamos abrigarse adecuadamente para evitar resfríos. La presión atmosférica será estable, y es poco probable que tengamos precipitaciones significativas durante el día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

Es aconsejable llevar un abrigo ligero debido a los vientos, que aunque no sean extremadamente fuertes, podrían generar una sensación térmica más fresca. Manténte hidratado durante todo el día y si practicas alguna actividad física al aire libre, ten en cuenta la exposición al viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 5 de febrero de 2026

El amanecer comenzará a las 08:25, y el atardecer se producirá a las 18:08, ofreciendo un día con una duración moderada de luz solar, ideal para disfrutar actividades al aire libre si el clima lo permite.