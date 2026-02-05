Hoy en San Juan, se presenta un clima sin precipitaciones significativas. Las temperaturas máximas llegarán a los 20.4°C, mientras que las mínimas estarán alrededor de los 9.2°C. La humedad es del 61% y los vientos predominarán a una velocidad media de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde, la situación se mantendrá con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que oscilarán en torno a los 17°C. Al caer la noche, las condiciones no variarán significativamente, con un descenso térmico que llevará los valores del mercurio a los 10.6°C.

Observaciones astronómicas

Durante el día, el sol asomará en el horizonte de San Juan a las 8:29 am y se despedirá a las 18:37 pm.

El fenónemo lunar estará en la fase creciente, aportando un ocasional resplandor a las noches sanjuaninas.

A lo largo del día, la presión atmosférica se mantendrá estable y, dada la ausencia de lluvias, no se esperan dificultades en las actividades al aire libre. Es recomendable aprovechar las primeras horas de la mañana o las tardes para cualquier plan al aire libre, dada la frescura climática.