Condiciones climáticas durante la mañana

El clima en Córdoba se presenta parcialmente nuboso esta mañana con una temperatura mínima de 7.3°C. La humedad se encuentra en 31%, y los vientos tienen una velocidad máxima de 12 km/h, asegurando un inicio del día fresco y tranquilo. Si planeas salir, no olvides llevar una chaqueta ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 21.9°C. Será importante estar preparado para un incremento en la velocidad del viento que llegará a los 19 km/h hacia la tarde. El cielo permanecerá parcialmente nuboso sin señales de lluvia. Durante la noche, el clima continuará similar al de la tarde con cielos mayormente despejados. Sin embargo, la temperatura bajará, por lo que podría ser necesario abrigarse un poco más.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 7 de febrero de 2026

El amanecer en Córdoba ocurrió a las 08:12, mientras que el atardecer será a las 18:21, ofreciendo aproximadamente diez horas de luz solar. La fase lunar actual es visible desde las 17:38, pero se ocultará a las 07:42 del día siguiente.