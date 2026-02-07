El pronóstico del tiempo para esta mañana en San Luis

En la mañana, San Luis contará con un clima clima parcialmente nuboso. Las temperaturas en el inicio del día fluctuará entre los 7.5°C y los 17.7°C, presentando un ambiente fresco e ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es baja, sin embargo, la humedad alcanzará un nivel de 66%, lo que generará una sensación de frescura. Vientos moderados soplarán a una velocidad de aproximadamente 22 km/h. La visibilidad será óptima para desplazarse sin inconvenientes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y noche, se anticipa que el cielo continuará parcialmente cubierto de nubes. Las temperaturas máximas llegarán a 17.7°C y descenderán hasta los 7.5°C durante la noche. No se espera lluvia, por lo que quienes deseen disfrutar de una velada al aire libre lo pueden hacer con tranquilidad. Los vientos mantendrán una velocidad consistente, asegurando un buen nivel de ventilación natural.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 7 de febrero de 2026. El sol hará su aparición temprano en la mañana a las 08:25, brindando luz para todo el día hasta su puesta a las 18:24. Estas condiciones astronómicas asegurarán una cantidad adecuada de luz diurna en San Luis, favoreciendo las actividades diurnas.