Hoy en Tucumán, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas sean alrededor de 8.5°C, con una ligera presencia de viento a una velocidad media de 7 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

A medida que el día avanza hacia la tarde, el cielo seguirá parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 22.4°C. Las condiciones del tiempo se mantendrán estables con una humedad relativa máxima del 80%. Durante la noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, y los vientos permanecerán suaves, a una máxima de 7 km/h. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre en la tarde, aprovechando la frescura vespertina.

Observaciones astronómicas: El sol en Tucumán se alzará a las 08:06 y se pondrá a las 18:35 este sábado 7 de febrero de 2026. No habrá precipitaciones significativas, por lo que las condiciones serán óptimas para disfrutar de las vistas celestiales durante el atardecer.