Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 8 de febrero de 2026
Estado del tiempo
Estado del tiempo en Corrientes para la mañana
En la mañana de Corrientes, el clima será marcado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, proporcionando un ambiente fresco al inicio del día. La humedad relativa alcanzará el 44%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h, asegurando una brisa leve y constante.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Para la tarde, se anticipan condiciones similares, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que subirán hacia un máximo de 18.8°C. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando hasta 19 km/h. Al caer la noche, el clima seguirá estable, con condiciones similares y temperaturas descendiendo suavemente.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes
Debido a la variación en la temperatura a lo largo del día, es recomendable vestir en capas para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura. Además, se aconseja mantenerse hidratado y tomar precauciones en caso de realizar actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026
El sol aparecerá en el horizonte a las 07:42 y dará lugar al ocaso a las 18:08, garantizando más de diez horas de luz solar. Esta información es clave para quienes deseen planificar actividades relacionadas con la observación astronómica.