Clima por la mañana

Esta mañana en La Pampa, tendremos un clima parcialmente nuboso y seco. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.1°C, lo que puede resultar en un inicio de jornada un poco fresco. Los vientos soplarán de forma constante con una velocidad media de 9 km/h, haciendo que la sensación térmica sea un poco más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Ya por la tarde, el clima en La Pampa seguirá mostrando características de cielo parcialmente cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 18.4°C. Continuarán los vientos con rachas que podrían llegar hasta los 14 km/h. La humedad relativa máxima estará en un 79%, proporcionando momentos de cierta frescura por la noche.

Sin precipitaciones pronosticadas para hoy, el tiempo será propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos no olvidar una ligera capa adicional debido a los cambios de temperatura típicos del otoño.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

Aviso para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre: eviten hacerlo a mediodía para minimizar la exposición directa al sol.