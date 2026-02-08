Clima en Mendoza para la mañana

En la mañana de este domingo en Mendoza, el clima estará en gran parte nublado, con temperaturas mínimas rondando los 6.6°C. Se espera una suave brisa a una velocidad promedio de 11 km/h. La humedad será notable, con un indicador del 62%. La probabilidad de precipitaciones es baja, lo cual garantiza un inicio del día bastante seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, el tiempo en Mendoza se presentará parcialmente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.5°C, proporcionando un ambiente agradable. Se espera un leve aumento en la velocidad del viento, alcanzando los 13 km/h, lo que contribuirá a refrescar el ambiente. La humedad seguirá siendo moderada, estableciéndose en un 62%, sin previsión de lluvias significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026

El amanecer será a las 08:34, proporcionando un hermoso inicio de día con su delicada luz. La puesta de sol está programada para las 18:35, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de un largo y placentero atardecer. Será un día propicio para las observaciones astronómicas, dado el interesante juego de luces durante el crepúsculo.