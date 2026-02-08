Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 8 de febrero de 2026
Clima diario
Clima en Mendoza para la mañana
En la mañana de este domingo en Mendoza, el clima estará en gran parte nublado, con temperaturas mínimas rondando los 6.6°C. Se espera una suave brisa a una velocidad promedio de 11 km/h. La humedad será notable, con un indicador del 62%. La probabilidad de precipitaciones es baja, lo cual garantiza un inicio del día bastante seco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Para la tarde y noche, el tiempo en Mendoza se presentará parcialmente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.5°C, proporcionando un ambiente agradable. Se espera un leve aumento en la velocidad del viento, alcanzando los 13 km/h, lo que contribuirá a refrescar el ambiente. La humedad seguirá siendo moderada, estableciéndose en un 62%, sin previsión de lluvias significativas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026
El amanecer será a las 08:34, proporcionando un hermoso inicio de día con su delicada luz. La puesta de sol está programada para las 18:35, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de un largo y placentero atardecer. Será un día propicio para las observaciones astronómicas, dado el interesante juego de luces durante el crepúsculo.