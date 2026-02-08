Canal 26
Por Canal 26
domingo, 8 de febrero de 2026, 06:02

Estado del tiempo para hoy en Misiones

En Misiones, la mañana de este domingo 8 de febrero de 2026 comenzará con un clima moderadamente nublado y temperaturas mínimas alrededor de 6.8°C. Las condiciones de humedad se mantendrán alrededor del 51%, proporcionando una sensación fresca en las primeras horas del día. Los vientos del sur representarán un alivio con velocidades alcanzando hasta 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde y noche, las temperaturas máximas ascenderán, tocando los 18.2°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, ofreciendo intervalos de sol y sombra, sujetos a las corrientes de viento provenientes del este, que sostendrán un ritmo de hasta 16 km/h. La sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido debido al incremento de la actividad solar durante el día.

Este domingo, el sol hará su aparición a las 07:30 y se despedirá a las 17:57. Estas observaciones astronómicas pueden ser alas para quienes disfruten de actividades al aire libre, sugiriendo un aprovechamiento óptimo de las horas de luz diurna.