Hoy en Neuquén, el clima nos depara una jornada con cielo parcialmente nuboso. Desde la mañana, las temperaturas estarán frescas oscilando alrededor de 4.9°C. La humedad se mantendrá en niveles bajos, así que será un día seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde, las temperaturas rondarán los 17°C, favoreciendo un ambiente agradable. Los vientos soplarán con una velocidad moderada máxima de 13 km/h. La noche llegará con una brisa agradable, sin cambios significativos en el estado del cielo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Recomendamos llevar abrigo si sales por la mañana. Dado que se esperan vientos moderados, es ideal llevar una chaqueta ligera. Para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, el clima será adecuado aunque con algo de cobertura nubosa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026

El amanecer está previsto para las 08:47, ofreciendo un bello horizonte al iniciar el día. Al finalizar la jornada, el atardecer llenará el cielo de colores a las 18:16. Esta información es valiosa para los interesados en actividades astronómicas o fotografía.