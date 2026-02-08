El tiempo en Salta para la mañana

Este domingo, el clima en Salta se anticipa con un cielo parcialmente nuboso, lo que aportará un toque de frescura al amanecer. La temperatura mínima se situará en torno a los 3.4°C, ofreciendo una mañana ideal para actividades al aire libre. En cuanto a la humedad, se espera que alcance aproximadamente el 47%, mientras los vientos soplarán con una velocidad máxima de 8 km/h, lo cual no debería generar inconvenientes durante las primeras horas del día. El sol saldrá a las 08:03 y tiene previsto ponerse a las 18:40.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, el panorama se mantiene similar, con una temperatura que alcanzará un máximo de 21.2°C. Se prevé que la humedad baje un poco, brindando una atmósfera más seca. Los vientos, aunque moderados, continuarán presentes, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h. Aunque es improbable la precipitación, sigue siendo recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche. Para los interesados en las observaciones astronómicas, la luna hará su aparición a las 18:02.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026

Hoy, el amanecer será a las 08:03, mientras que el crepúsculo llegará a las 18:02, lo que ofrece un día ideal para disfrutar de la luz solar.