Condiciones matutinas en San Juan

En la mañana de este domingo 8 de febrero de 2026, el clima en San Juan presentará un cielo parcialmente nuboso, perfecto para iniciar el día con actividades al aire libre. La temperatura mínima será de 9.2°C y no se prevé lluvia, brindando un ambiente apacible. La humedad relativa del aire estará cerca del 61%, por lo que se recomienda llevar ropa cómoda e hidratarse bien.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán siendo agradables, con una temperatura máxima que alcanzará los 20.4°C. La velocidad del viento se mantendrá alrededor de 11 km/h, así que se recomienda estar atento si planea realizar actividades al aire libre.

El día finalizará con un atardecer despejado, perfecto para disfrutar de la vista del cielo. La baja probabilidad de lluvia, con un 0%, sugerirá un entorno seco y estable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026

Hoy, el sol en San Juan saldrá a las 08:29 horas y se pondrá a las 18:37 horas, brindando al menos 10 horas de luz natural.

Con estas condiciones, será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en San Juan, aprovechando la meteorología benigna de este domingo.