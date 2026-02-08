Hoy en San Luis, el clima se presenta con una jornada de cielo parcialmente nuboso y temperaturas suaves. Durante la mañana, se espera que los termómetros marquen una mínima de 7.5°C, con una humedad del 42%. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 12 km/h, por lo que el ambiente será fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y noche, el clima mantendrá el mismo comportamiento, con temperaturas que llegarán hasta un máximo de 17.7°C. Los vientos continuarán soplando, aumentando ligeramente a una velocidad de 19 km/h. Se prevé que la humedad varíe, pero sin cambios bruscos.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Se recomienda llevar un abrigo ligero al salir debido a las bajas temperaturas matutinas, pero estar preparado para temperaturas más cálidas hacia la tarde. Si bien no se prevé lluvia, un paraguas puede ser útil debido al viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026

El amanecer está previsto para las 08:25 y el sol se pondrá a las 18:24, ofreciendo un día con poco más de 10 horas de luz solar.