El tiempo esta mañana en Santa Fe

Esta mañana en Santa Fe, el clima mostrará características de parcial nubosidad. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C, proporcionando un ambiente fresco. Habrá una leve brisa soplando a una velocidad que no superará los 11 km/h. La humedad se mantendrá en un 85%. Para conocer más detalles sobre el clima actual, asegúrese de estar preparado para cualquier cambio inesperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Ya en la tarde, las condiciones continuarán con el cielo ligeramente nublado, aunque las temperaturas subirán a un máximo de 18.5°C. Se espera que el viento aumente ligeramente su velocidad, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h. La visibilidad se mantendrá óptima y la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula, lo que permite planificar actividades al aire libre con tranquilidad. Durante la noche, la temperatura descenderá suavemente, creando un ambiente más fresco. Mantenga a mano un abrigo ligero si planea salir más tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el horizonte a las 07:59, ofreciendo un amanecer sereno. Por la noche, el astro rey se ocultará a las 18:06, cerrando la jornada. Estas horas son ideales para aquellos que disfrutan de ver el amanecer o el atardecer, asegurando un espectáculo visual impresionante. Además, la fase lunar actual es especialmente propicia para los aficionados a la astronomía.