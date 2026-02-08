Hoy en Santiago del Estero, el clima se presenta con una notable variabilidad. Durante las primeras horas del día, se espera un cielo parcialmente cubierto, con temperaturas mínimas rondando los 9.5°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En la tarde y noche, el cielo continuará mayormente nuboso, alcanzando temperaturas que podrían llegar hasta los 22°C. El viento soplará a una velocidad máxima de 26 km/h, contribuyendo a una sensación de frescura durante la jornada. La humedad, por su parte, se mantendrá elevada con un 63%, favoreciendo el efecto de la sensación térmica que acompaña a la región.

Es un buen día para llevar un abrigo ligero si tiene planes de salir durante las horas más frescas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas para hoy, el amanecer se producirá a las 08:04 y el ocaso será a las 18:29, brindando un lapso solar moderado. Si planea actividades al aire libre al final del día, tenga en cuenta la disminución progresiva de la luz.