Para el día de hoy, Tierra del Fuego se verá bajo un clima predominantemente nuboso en horas de la mañana, caracterizado por una temperatura mínima de -0.6°C. No se espera precipitación durante este periodo, manteniéndose seco con humedad en torno al 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán siendo parcialmente nubosas, proporcionando un ambiente fresco pero mayormente seco. Las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 2.9°C durante el día. El viento soplará durante todo el día con una velocidad promedio de 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones respecto al frío.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 8 de febrero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 09:54 y el atardecer tendrá lugar a las 17:12.

Recuerde siempre vestirse abrigado y llevar protector solar para protegerse del viento frío y la exposición solar prolongada.