En Chubut, el clima para la mañana de este lunes comenzará con un porcentaje de nubes moderado, lo que permitirá captar algunos momentos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 7.3°C como mínimo y un máximo de 14.7°C, brindando un clima fresco en las primeras horas del día. Se experimentará un viento ligero con ráfagas ocasionales que no superarán los 31 km/h. Esto podría incrementar la sensación de frío en el transcurso del día, por lo que se recomienda salir de casa con un abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

A medida que la tarde avance, el cielo estará parcialmente cubierto. El tiempo seco estará presente sin previsión de precipitaciones significativas. La temperatura se mantendrá estable en torno a los 14.7°C, convirtiéndolo en un momento ideal para actividades al aire libre. Durante la noche, la temperatura descenderá ligeramente, acercándose nuevamente a los 7.3°C, con una humedad relativa que rondará el 79%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de febrero de 2026

Para los amantes de las observaciones astronómicas, se informa que el sol se elevará a las 8:49 y se ocultará a las 17:51. Es un buen día para contemplar el cielo y disfrutar del paisaje característico de la región.

“El conocimiento del tiempo por adelantado permite una mejor planificación de nuestras actividades diarias.”