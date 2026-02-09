Pronóstico del clima para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

En la mañana de este lunes 9 de febrero de 2026, el clima en Ciudad De Buenos Aires estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica fresca. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, mientras que el viento soplará con una velocidad máxima cercana a los 8 kilómetros por hora, generando un ambiente apacible para iniciar la semana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, se espera que el cielo continúe con algunas nubes dispersas. Las temperaturas máximas alcanzarán hasta 16°C, otorgando un clima agradable para disfrutar al aire libre. La velocidad del viento incrementará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 12 kilómetros por hora, lo cual puede ampliar la sensación de frescor al atardecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de febrero de 2026

El sol hará su aparición a las 07:04 horas y se ocultará sobre el horizonte a las 17:28 horas, brindando un día relativamente corto de luz solar. Las observaciones de la luna también serán posibles, ya que su fase actual permitirá visibilidad durante la noche, comenzando su salida cerca de las 17:50 horas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Para aquellos que planeen actividades al aire libre, llevar ropa ligera pero abrigada es recomendable, dado el leve descenso de temperatura durante la tarde. La humedad se mantendrá en niveles manejables, no superando el 78%, lo que contribuirá a una sensación de confort general.