Esta mañana en Córdoba, se presenta un panorama con lluvia débil acompañado de clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se reflejarán en unos agradables 7.3°C. La humedad estará marcada por un valor máximo de 54% y vientos que podrían alcanzar los 19 km/h, propiciando un ambiente fresco y húmedo. Se espera que la lluvia no sea intensa, brindando una atmósfera húmeda pero no excesiva.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, las temperaturas subirán hasta alrededor de 21.9°C, manteniendo cielos parcialmente nubosos que podrían generar intervalos de sol. El fuerte componente de vientos se mantendrá, registrando ráfagas de hasta 23 km/h. Aunque se pronostica una reducción de la lluvia, las condiciones se conservarán inestables, ofreciendo un final de día con ocasionales claros entre las nubes.

Nota: Mantener un paraguas a mano puede ser útil dado el clima inestable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de febrero de 2026

Para los interesados en la observación astronómica: el amanecer será cerca de las 08:12 y el anochecer se completará alrededor de las 18:21, ofreciendo a los habitantes de Córdoba un intervalo óptimo para disfrutar del día.