Condiciones del clima esta mañana en Salta

En la mañana de hoy, el clima en Salta se presenta con cielos parcialmente nubosos y una mínima de 3.4°C. Se espera que la temperatura máxima alcance los 21.2°C. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 8 km/h, ofreciendo una brisa ligera que acompaña al ambiente matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el cielo continuará con intervalos nubosos, manteniendo un entorno fresco en la región. La humedad alcanzará un 91%, brindando una sensación térmica algo húmeda durante la noche. Sin precipitaciones relevantes, se espera una noche tranquila para Salta.

Recomendación: Lleve consigo un abrigo ligero si tiene planes de salir, especialmente en las horas del atardecer cuando la temperatura descenderá nuevamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de febrero de 2026

El amanecer será a las 8:03 y el ocaso tendrá lugar a las 18:40, brindando un día bastante equilibrado en cuanto a horas de luz y sombra.