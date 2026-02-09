Condiciones climáticas en la mañana

En la mañana, el clima en San Juan se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, proporcionando un clima fresco para empezar el día. No se esperan precipitaciones, y la humedad relativa estará en niveles medios, con un viento moderado soplando a una velocidad de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, se anticipa un incremento en la temperatura, alcanzando hasta 20.4°C. El cielo se mantendrá con algunas nubes, pero sin probabilidades de lluvia, un escenario ideal para actividades al aire libre. Hacia la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo estables, con brisas moderadas. La máxima velocidad de viento será de 17 km/h.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de febrero de 2026

Este lunes, el sol hará su aparición a las 08:29 horas, y se ocultará a las 18:37 horas. Es un buen momento para disfrutar de actividades que aprovechen la luz solar.