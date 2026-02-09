Durante la mañana en San Luis, el clima será mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán bajas, rondando los 7.5°C, y se espera que aumenten paulatinamente. Se sugiere llevar abrigo debido a que las temperaturas pueden ser frías a primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado con un máximo esperando de 17.7°C, ofreciendo un clima más cálido y agradable para actividades al aire libre. Durante la noche, se mantendrá el clima parcialmente nublado, pero las temperaturas descenderán moderadamente, siendo necesario un abrigo liviano. Los vientos soplarán del sur a una velocidad constante de 22 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Se recomienda vestir en capas para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura a lo largo del día. Asimismo, mantente hidratado ya que la humedad estará presente en un 42%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 9 de febrero de 2026

El amanecer será a las 08:25 horas, mientras que el anochecer se espera alrededor de las 18:24 horas. Aprovecha el día para disfrutar del aire libre antes de que caiga la noche.