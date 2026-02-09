El clima en Tierra Del Fuego hoy

Hoy en Tierra Del Fuego, se anticipa un clima parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas mínimas llegarán a -0.6°C, lo que implica una jornada fresca para quienes se encuentren al aire libre. A lo largo de la mañana, los vientos soplarán a una velocidad media de 17 km/h. La probabilidad de precipitación es baja, con apenas un 9% de humedad relativa. Esto significa que, a pesar de las nubes, no se esperan lluvias significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 2.9°C. El viento podría aumentar su intensidad por momentos, llegando a ráfagas de hasta 36 km/h. A pesar del clima nublado, las condiciones para actividades al aire libre permanecen favorables, siempre que lleve consigo ropa de abrigo.

Observaciones astronómicas

No se esperan eventos astronómicos destacados, pero siempre es un buen momento para apreciar el paisaje bañado en la tenue luz del día.