El clima de Buenos Aires para este martes 10 de febrero de 2026 será parcialmente nuboso. Por la mañana, las temperaturas estarán frescas, con un mínimo de 5.6°C. Los vientos tendrán una velocidad media de 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica ligeramente inferior. La humedad relativa estará en torno al 92%, haciendo que el ambiente se perciba húmedo y cargado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, el cielo seguirá presentando nubosidad parcial. Las temperaturas subirán hasta alcanzar máximas de 15.7°C. Los vientos aumentarán su velocidad, con ráfagas alcanzando hasta 21 km/h, aunque la humedad descenderá levemente, proporcionando algo de alivio. Ya hacia la noche, el clima mantendrá condiciones similares, con temperaturas estabilizándose y baja probabilidad de precipitaciones.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Con el ambiente húmedo y las temperaturas oscilantes, es recomendable vestir en capas. Aquellos que enfrentan la intemperie deben asegurarse de llevar una chaqueta liviana. Además, considere planificar actividades al aire libre durante las horas de menos viento para evitar incomodidades causadas por las ráfagas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de febrero de 2026

El sol saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 17:52, marcando un día no particularmente largo. Estos horarios pueden ser útiles para quienes trabajan o disfrutan de actividades en el exterior.