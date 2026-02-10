Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima estará influenciado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, por lo que se recomienda salir abrigado. Los vientos soplarán del noreste a una velocidad promedio de 22 km/h, lo que puede intensificar la sensación de frescura. La humedad relativa en el ambiente alcanzará máximos de 78%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, se espera que se mantenga un cielo parcialmente nuboso, aumentando la posibilidad de lluvia débil durante el final del día. Las temperaturas máximas alcanzarán los 16°C, ofreciendo un ambiente un poco más confortable. Se debe tener en cuenta que la humedad continuará elevada, y los vientos pueden incrementar su velocidad a 30 km/h.

Observaciones astronómicas

El amanecer está previsto para las 7:57 y el atardecer alrededor de las 17:04, los cuales son momentos ideales para disfrutar del día al aire libre si las condiciones lo permiten.

Es recomendable llevar un paraguas si piensas estar afuera, ya que el clima nublado y la probabilidad de lluvia podrían sorprenderte.