Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 10 de febrero de 2026
Clima diario
En la mañana de Mendoza, el clima estará mayormente despejado. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 6.6°C, mientras que la humedad alcanzará un 37%. Los vientos máximos soplarán a 22 km/h, ofreciendo una brisa moderada.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Para el resto del día, se espera un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas rondarán los 17.5°C. Durante las horas de la tarde, los vientos mantendrán su velocidad, pero a partir de la noche disminuirán ligeramente mientras el sol se pone. No se prevén precipitaciones, lo que indica una tarde seca.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza
A pesar de la presencia del sol, es aconsejable llevar un abrigo ligero en las primeras horas y al final del día debido al descenso de temperatura. Si tienes actividades al aire libre, los niveles moderados de viento y la agradable temperatura te acompañarán favorablemente.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de febrero de 2026
Hoy, el amanecer será a las 8:34 y el atardecer a las 18:35, permitiéndonos disfrutar de una cantidad razonable de luz solar durante el día.