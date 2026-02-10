En la mañana de Mendoza, el clima estará mayormente despejado. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 6.6°C, mientras que la humedad alcanzará un 37%. Los vientos máximos soplarán a 22 km/h, ofreciendo una brisa moderada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para el resto del día, se espera un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas rondarán los 17.5°C. Durante las horas de la tarde, los vientos mantendrán su velocidad, pero a partir de la noche disminuirán ligeramente mientras el sol se pone. No se prevén precipitaciones, lo que indica una tarde seca.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

A pesar de la presencia del sol, es aconsejable llevar un abrigo ligero en las primeras horas y al final del día debido al descenso de temperatura. Si tienes actividades al aire libre, los niveles moderados de viento y la agradable temperatura te acompañarán favorablemente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de febrero de 2026

Hoy, el amanecer será a las 8:34 y el atardecer a las 18:35, permitiéndonos disfrutar de una cantidad razonable de luz solar durante el día.