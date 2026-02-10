Pronóstico del tiempo para hoy en San Juan

Durante la mañana, en San Juan se anticipa un clima parcialmente nuboso con vientos dispersos que podrían alcanzar hasta 11 km/h. Las temperaturas variarán desde los 9.2°C como mínimo y se elevarán hasta los 20.4°C. Cabe mencionar que no se prevén precipitaciones durante esta franja horaria.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, la condición del clima continuará siendo de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán constantes, variando alrededor de los 20.4°C como máximo. Los vientos podrían incrementarse levemente, registrando ráfagas de hasta 17 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frescor hacia el final del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Considerando las condiciones meteorológicas de hoy, es recomendable utilizar prendas abrigadas por la mañana y llevar una chaqueta ligera para el resto del día. No olvides hidratarte adecuadamente, ya que las condiciones de humedad pueden estar en torno al 61%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de febrero de 2026

El amanecer está previsto a las 8:29 AM, mientras que el ocaso será alrededor de las 18:37 PM. Estos datos son importantes para quienes planifican actividades al aire libre o desean observar el crepúsculo.