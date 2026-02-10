Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 10 de febrero de 2026
Clima diario
Pronóstico del tiempo para hoy en San Juan
Durante la mañana, en San Juan se anticipa un clima parcialmente nuboso con vientos dispersos que podrían alcanzar hasta 11 km/h. Las temperaturas variarán desde los 9.2°C como mínimo y se elevarán hasta los 20.4°C. Cabe mencionar que no se prevén precipitaciones durante esta franja horaria.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Para la tarde y noche, la condición del clima continuará siendo de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán constantes, variando alrededor de los 20.4°C como máximo. Los vientos podrían incrementarse levemente, registrando ráfagas de hasta 17 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frescor hacia el final del día.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan
Considerando las condiciones meteorológicas de hoy, es recomendable utilizar prendas abrigadas por la mañana y llevar una chaqueta ligera para el resto del día. No olvides hidratarte adecuadamente, ya que las condiciones de humedad pueden estar en torno al 61%.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de febrero de 2026
El amanecer está previsto a las 8:29 AM, mientras que el ocaso será alrededor de las 18:37 PM. Estos datos son importantes para quienes planifican actividades al aire libre o desean observar el crepúsculo.