Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Cruz

Este martes 10 de febrero de 2026, en Santa Cruz, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso y un ambiente fresco. La temperatura mínima será de 3.4°C y se espera que alcance una máxima de 7.3°C. La humedad relativa se mantendrá en torno al 80%, ofreciendo una sensación de frescor a lo largo de la mañana. Los vientos provendrán del norte a una velocidad máxima de 25 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde, se anticipa que el cielo continúe nublado, pero sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas mantendrán su rango, oscilando cerca de los máximos del día. Los vientos disminuirán ligeramente en la noche, manteniendo una velocidad promedio de 16 km/h. No obstante, el cielo seguirá parcialmente cubierto, lo cual podría afectar la visibilidad de las estrellas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de febrero de 2026

En cuanto a las condiciones astronómicas, el amanecer está programado para las 09:40 y el ocaso ocurrirá alrededor de las 17:34. Durante la noche, la luna permanecerá mayormente invisible debido a su salida a las 16:26 y su puesta a las 09:33 del día siguiente.