Hoy, en Santiago Del Estero, tendremos una jornada marcada por un clima caracterizado por cielos parcialmente nubosos. Durante la mañana, las temperaturas mínimas se ubicarán en torno a los 9.5°C, permitiendo un inicio de día fresco y agradable para los residentes y visitantes de la provincia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

A medida que avance el día, las temperaturas aumentarán gradualmente alcanzando una máxima de 22°C. En la tarde, la presencia de nubes parcialmente abiertas continuará, aunque no se esperan precipitaciones significativas. A pesar de la ligera nubosidad, la humedad relativa alcanzará el 63%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

El viento será otro factor presente en el pronóstico del día, con ráfagas que pueden llegar a los 26 km/h, predominando del sector sureste durante todo el día. Es aconsejable utilizar ropa ligera pero llevar siempre consigo una capa adicional para la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de febrero de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:04 y se despedirá a las 18:29, dando espacio a una noche con buena visibilidad de las estrellas, siempre y cuando las condiciones nubosas lo permitan.