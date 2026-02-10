Canal 26
martes, 10 de febrero de 2026, 06:05

Hoy, en Santiago Del Estero, tendremos una jornada marcada por un clima caracterizado por cielos parcialmente nubosos. Durante la mañana, las temperaturas mínimas se ubicarán en torno a los 9.5°C, permitiendo un inicio de día fresco y agradable para los residentes y visitantes de la provincia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

A medida que avance el día, las temperaturas aumentarán gradualmente alcanzando una máxima de 22°C. En la tarde, la presencia de nubes parcialmente abiertas continuará, aunque no se esperan precipitaciones significativas. A pesar de la ligera nubosidad, la humedad relativa alcanzará el 63%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

El viento será otro factor presente en el pronóstico del día, con ráfagas que pueden llegar a los 26 km/h, predominando del sector sureste durante todo el día. Es aconsejable utilizar ropa ligera pero llevar siempre consigo una capa adicional para la noche.

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:04 y se despedirá a las 18:29, dando espacio a una noche con buena visibilidad de las estrellas, siempre y cuando las condiciones nubosas lo permitan.