Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 10 de febrero de 2026
Condiciones Meteo
Condiciones del clima en Tierra Del Fuego esta mañana
Hoy en Tierra Del Fuego, el día inicia con un clima templado y cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, y con una probabilidad de precipitación del 93%, es recomendable que lleves contigo un paraguas. La humedad estará alrededor del 96%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
El panorama por la tarde y noche en Tierra Del Fuego seguirá siendo parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que alcanzará los 2.9°C. Los vientos máximos soplarán a una velocidad aproximada de 17 km/h, por lo que se sentirá una leve brisa al caminar al aire libre. Se prevé que el atardecer será a las 17:12, proporcionando condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con precaución debido a las bajas temperaturas.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego
Es recomendable vestir ropa abrigadora durante todo el día debido a las bajas temperaturas previstas. Las condiciones meteo invitan a mantenerse hidratado y cuidar la piel del frío, usando productos específicos para el clima invernal.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de febrero de 2026
El amanecer será a las 09:54, mientras que el sol se pondrá a las 17:12, ofreciendo un día de aproximadamente 7 horas y 18 minutos de luz solar.