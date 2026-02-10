Condiciones del clima en Tierra Del Fuego esta mañana

Hoy en Tierra Del Fuego, el día inicia con un clima templado y cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, y con una probabilidad de precipitación del 93%, es recomendable que lleves contigo un paraguas. La humedad estará alrededor del 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

El panorama por la tarde y noche en Tierra Del Fuego seguirá siendo parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que alcanzará los 2.9°C. Los vientos máximos soplarán a una velocidad aproximada de 17 km/h, por lo que se sentirá una leve brisa al caminar al aire libre. Se prevé que el atardecer será a las 17:12, proporcionando condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con precaución debido a las bajas temperaturas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Es recomendable vestir ropa abrigadora durante todo el día debido a las bajas temperaturas previstas. Las condiciones meteo invitan a mantenerse hidratado y cuidar la piel del frío, usando productos específicos para el clima invernal.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 10 de febrero de 2026

El amanecer será a las 09:54, mientras que el sol se pondrá a las 17:12, ofreciendo un día de aproximadamente 7 horas y 18 minutos de luz solar.