Para hoy en Buenos Aires, el clima nos depara cielos parcialmente nubosos por la mañana con una temperatura mínima de 5.6°C. La presencia del sol será intermitente, pero se espera que el día transcurra sin precipitaciones significativas. La humedad alcanzará un nivel de 92%, lo que podría hacer sentir el ambiente un poco más denso de lo habitual.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, las nubes continuarán dominando el cielo, aunque se prevé que la temperatura suba hasta unos 15.7°C. Los vientos tendrán una velocidad promedio de 10 km/h, permitiendo mantener una brisa ligera y constante. La humedad se mantendrá alta, en torno al 92%, lo que es notable en la percepción térmica.

Para la noche, las condiciones continuarán similares, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas descendiendo gradualmente. Los vientos seguirán soplando a una velocidad de alrededor de 10 km/h, proporcionando frescura al final del día. No se esperan lluvias, por lo que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupación por el clima.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Se recomienda llevar una chaqueta ligera si planeas estar fuera durante las primeras horas de la mañana. Por otro lado, dado el nivel de humedad, aquellos con sensibilidad respiratoria deberían considerar llevar un pañuelo o bufanda. Mantente al tanto de los cambios climáticos a través de las aplicaciones del tiempo para adaptar tu vestimenta y planificar tu día.