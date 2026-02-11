Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 11 de febrero de 2026
Clima diario
Condiciones meteorológicas para la mañana
La jornada en Córdoba arrancará con cielo parcialmente nuboso, manteniendo una temperatura mínima de 7.3°C. Durante esta parte del día, el clima permanecerá estable y seco, sin pronóstico de lluvias. Además, se espera una brisa leve con vientos que alcanzarán hasta 12 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Hacia la tarde, las temperaturas aumentarán, alcanzando un pico de hasta 21.9°C. Sin embargo, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, brindando un equilibrio térmico ideal para actividades al aire libre. No obstante, se recomienda estar atento a posibles cambios en la velocidad del viento, que podría intensificarse a horas de la noche, llegando a 18 km/h.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de febrero de 2026
Este miércoles, el amanecer en Córdoba será a las 08:12 y el ocaso a las 18:21. Las horas disponibles de luz diurna permitirán disfrutar de un día completo, siempre cuidándose del sol en horas punta.