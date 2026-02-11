Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 11 de febrero de 2026, 06:01

Condiciones meteorológicas para la mañana

La jornada en Córdoba arrancará con cielo parcialmente nuboso, manteniendo una temperatura mínima de 7.3°C. Durante esta parte del día, el clima permanecerá estable y seco, sin pronóstico de lluvias. Además, se espera una brisa leve con vientos que alcanzarán hasta 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Hacia la tarde, las temperaturas aumentarán, alcanzando un pico de hasta 21.9°C. Sin embargo, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, brindando un equilibrio térmico ideal para actividades al aire libre. No obstante, se recomienda estar atento a posibles cambios en la velocidad del viento, que podría intensificarse a horas de la noche, llegando a 18 km/h.

También podría interesarte
Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este miércoles 11 de febrero de 2026

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy:cómo estará el clima este miércoles 11 de febrero de 2026

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 11 de febrero de 2026

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy:cómo estará el clima este miércoles 11 de febrero de 2026

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de febrero de 2026

Este miércoles, el amanecer en Córdoba será a las 08:12 y el ocaso a las 18:21. Las horas disponibles de luz diurna permitirán disfrutar de un día completo, siempre cuidándose del sol en horas punta.