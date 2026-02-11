Pronóstico del tiempo para la mañana en Jujuy

Durante la mañana en Jujuy, se espera que el clima presente condiciones parcialmente nubosas con temperaturas que comiencen en unos frescos 4.2°C. Aunque no se anticipa lluvia significativa, la humedad rondará el 46%, ofreciendo una mañana relativamente fresca y cómoda para las actividades al aire libre. Los vientos serán suaves, con una velocidad aproximada de 10 km/h, lo que ayudará a mantener una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, las temperaturas subirán, alcanzando los 18.4°C, con un ambiente seco y escasa probabilidad de precipitaciones. Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo una vista clara de las estrellas. La velocidad del viento aumentará ligeramente, con ráfagas que podrían llegar a los 13 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de febrero de 2026

El sol hará su aparición en el horizonte a las 8:01, prometiendo iluminar todo el día con su presencia hasta las 18:41. Este rango de horas de luz proporciona un buen día para disfrutar de actividades al aire libre o un paseo vespertino.

“Las condiciones generales indican un día placentero, ideal para disfrutar del aire libre, siempre observando las recomendaciones de protección solar.”