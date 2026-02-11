Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 11 de febrero de 2026, 06:03

Pronóstico del tiempo para la mañana en Río Negro

En Río Negro, la jornada comenzará parcialmente nubosa, con temperaturas mínimas de 6.8°C. No se esperan precipitaciones durante el día, lo que sugiere una mañana tranquila. Habrá un índice de humedad relativa alrededor del 45%, y los vientos soplarán de manera modesta a una velocidad máxima de 22 km/h. Considerando estas condiciones, el clima será ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

La tarde y noche continuarán con el cielo parcialmente nuboso, y las temperaturas alcanzarán su pico en el orden de los 17.1°C. Aunque la nubosidad puede incrementar ligeramente, las posibilidades de lluvia siguen siendo nulas. Los vientos mantendrán su curso, ofreciendo un ambiente fresco y agradable. Se recomienda disfrutar del tiempo al aire libre mientras se toman precauciones contra los rayos solares directos en los momentos de mayor claridad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de febrero de 2026

En esta jornada, el sol saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 17:51. El tiempo de luz durante el día será adecuado para planificar excursiones o simplemente disfrutar de la naturaleza.