Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 11 de febrero de 2026
Estado del tiempo
Clima de San Juan en la mañana
Hoy en San Juan, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en 9.2°C y se espera que la sensación térmica alcance hasta 20.4°C. La probabilidad de precipitaciones es mínima, ofreciendo un transcurso del día relativamente seco. La humedad estará en torno al 61%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad de hasta 22 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Por la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con temperaturas que seguirán oscilando entre los 9.2°C y 20.4°C. Las condiciones climáticas no presentarán grandes cambios, manteniéndose estables con una ligera brisa.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de febrero de 2026
El amanecer está programado para las 08:29 y el atardecer se espera a las 18:37. No se prevén grandes alteraciones en el comportamiento del sol, permitiendo así disfrutar del día sin mayores inconvenientes.