Clima de San Juan en la mañana

Hoy en San Juan, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en 9.2°C y se espera que la sensación térmica alcance hasta 20.4°C. La probabilidad de precipitaciones es mínima, ofreciendo un transcurso del día relativamente seco. La humedad estará en torno al 61%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad de hasta 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con temperaturas que seguirán oscilando entre los 9.2°C y 20.4°C. Las condiciones climáticas no presentarán grandes cambios, manteniéndose estables con una ligera brisa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 11 de febrero de 2026

El amanecer está programado para las 08:29 y el atardecer se espera a las 18:37. No se prevén grandes alteraciones en el comportamiento del sol, permitiendo así disfrutar del día sin mayores inconvenientes.