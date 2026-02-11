Se aproxima un frente frío acompañado por tormentas. Foto: Unsplash

Luego de varios días con temperaturas por encima de los 30 grados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por la llegada de tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas de viento que alcanzarán los 90 kilómetros por hora en varias provincias de la Argentina. Esto se debe al ingreso de una masa de aire frío que afectará al clima haciendo descender las marcas térmicas.

El frente frío de la semana comenzó este martes, con tormentas eléctricas en el sur de La Pampa y el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Además, su paso por la cordillera también dejó lluvias, nevadas y fuertes vientos desde Neuquén hasta Tierra del Fuego.

Se aproxima un frente frío acompañado por lluvias. Foto: NA

Qué provincias se verán afectadas por el frente frío y las lluvias

En Río Negro se esperan ráfagas por encima de los 100 km/h, mientras que en otras áreas patagónicas se esperan vientos de hasta 90 km/h.

En tanto, se espera que el frente frío llegue al centro de Buenos Aires, el sur de Córdoba y el centro de San Luis, con tormentas de variada intensidad. El SMN también pidió especial precaución para aquellos que se encuentren en la Costa Atlántica.

Detrás de este segundo sistema, llegará un tercer frente frío, menos intenso pero más lento. Durante la tarde del miércoles afectará al norte de La Pampa y al noroeste de la provincia de Buenos Aires, y durante la noche podría alcanzar el noreste bonaerense.

Más llegado al fin de semana, se espera que se generan tormentas más generalizadas entre el jueves y el viernes, especialmente en el Litoral y el norte del país, donde seguirá la humedad.

Cuándo llueve en Buenos Aires

Según el SMN, las primeras tormentas ingresarán a Buenos Aires este miércoles 11 de febrero por la tarde, inicialmente por el sur de la provincia.

Las precipitaciones traerán un marcado alivio térmico, con temperaturas máximas que no superarán los 29°C en los próximos días.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Entretanto, el Servicio Meteorológico difundió el pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Miércoles 11 : mínima de 23 °C y máxima de 29 °C. La madrugada será ventosa, con ráfagas de hasta 59 km/h. En tanto, se esperan lluvias aisladas por la tarde y un cielo mayormente nublado.

Jueves 12 : mínima de 21 °C y máxima de 27 °C. El cielo estará parcialmente nublado y habrá vientos de hasta 22 km/h.

Viernes 13 : mínima de 19 °C y máxima de 27 °C, cielo parcialmente nublado y vientos de hasta 31 km/h.

Sábado 14 : mínima de 19 °C y máxima de 26 °C. El cielo estará parcialmente nublado y habrá vientos de hasta 22 km/h.

Domingo 15: mínima de 21 °C y máxima de 28 °C, cielo mayormente nublado con vientos de hasta 22 km/h.

Recomendaciones del SMN para la alerta amarilla por tormenta

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Por ello, el SMN recomienda: