Pronóstico del tiempo para hoy en Catamarca en la mañana

Hoy en Catamarca, el clima se presenta con un amanecer a las 08:12 y se espera que durante la mañana el cielo esté despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 6.4°C y 23.7°C, por lo que se recomienda vestir en capas para ajustar al cambio de temperatura. Los vientos serán del suroeste con una velocidad máxima de 16 km/h, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, la máxima alcanzará los 23.7°C con el cielo manteniéndose parcialmente nuboso. La humedad será máxima de 65%, ofreciendo un aire más denso. Por la noche, se esperan condiciones similares con vientos del oeste a 16 km/h. El sol se pondrá a las 18:33, lo que significa que las horas de luz serán limitadas, por lo que se aconseja aprovechar al máximo las actividades diurnas.

En cuanto a fenómenos astronómicos, la luna aparecerá a las 07:40 y no se prevén condiciones de lluvia o nieve durante el día, haciendo de Catamarca un lugar ideal para quienes deseen disfrutar de observaciones nocturnas.

Recuerde mantenerse hidratado y, si está al aire libre, protegerse del sol con sombreros o protector solar.