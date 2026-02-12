El clima esta mañana en Corrientes

Esta mañana en Corrientes, se espera un inicio de día con condiciones de clima agradable. El cielo estará parcialmente nuboso con áreas de sol dispersas, permitiendo disfrutar de algunas horas de luz solar. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, por lo que será recomendable salir con un abrigo ligero. No se esperan precipitaciones, y la humedad rondará el 94%, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable. Para más información sobre el clima de hoy.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde y noche, las temperaturas máximas alcanzarán los 18.8°C, proporcionando condiciones confortables para actividades al aire libre. El cielo continuará ligeramente nuboso y no se espera lluvia, con un viento máximo de 9 km/h desde el sureste que brindará una brisa suave, manteniendo el ambiente fresco. El porcentaje de humedad se mantendrá alto, llegando hasta el 94%. Se aconseja llevar una capa adicional si planea estar al aire libre durante la noche debido a las bajas temperaturas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de febrero de 2026

Según las observaciones astronómicas para hoy, el sol saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 18:08. Aprovechen las primeras horas de la mañana para disfrutar del aire libre antes de que el día se oscurezca en la tarde.