Pronóstico del clima de hoy en Mendoza

Este jueves 12 de febrero de 2026, Mendoza presenta un clima con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán a un nivel mínimo de 6.6°C. A lo largo del día, no se esperan lluvias ya que las precipitaciones serán nulas. La humedad se estimará alrededor del 62%, haciendo que el ambiente se sienta fresco pero no incómodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, las condiciones continuarán sin cambios mayores. El viento será predominante del sector sur con una velocidad máxima proyectada de hasta 11 km/h, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 17.5°C.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de febrero de 2026

En cuanto a los aspectos astronómicos, el sol hará su aparición a las 08:34 y se ocultará a las 18:35. La luz lunar brillará desde las 17:52 hasta las 08:05, ofreciendo un hermoso espectáculo nocturno.