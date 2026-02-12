Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 12 de febrero de 2026
Clima actual
Pronóstico del clima de hoy en Mendoza
Este jueves 12 de febrero de 2026, Mendoza presenta un clima con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán a un nivel mínimo de 6.6°C. A lo largo del día, no se esperan lluvias ya que las precipitaciones serán nulas. La humedad se estimará alrededor del 62%, haciendo que el ambiente se sienta fresco pero no incómodo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Para la tarde y noche, las condiciones continuarán sin cambios mayores. El viento será predominante del sector sur con una velocidad máxima proyectada de hasta 11 km/h, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 17.5°C.
Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de febrero de 2026
En cuanto a los aspectos astronómicos, el sol hará su aparición a las 08:34 y se ocultará a las 18:35. La luz lunar brillará desde las 17:52 hasta las 08:05, ofreciendo un hermoso espectáculo nocturno.