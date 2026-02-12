Pronóstico del tiempo en Misiones

En Misiones, este jueves 12 de febrero de 2026, se espera un día con cielo parcialmente nuboso y temperaturas máximas alcanzando los 18.2°C. Durante la mañana, la temperatura mínima será de 6.8°C, con una humedad que podría llegar hasta el 97%. Los vientos tendrán una velocidad promedio de 8 km/h, generando ráfagas más intensas en algunos momentos del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Ya por la tarde y noche, el clima continuará con condiciones similares: cielos parcialmente nubosos y temperaturas que rondarán los 18.2°C. La velocidad del viento disminuirá de manera ligera, ofreciendo un ambiente más calmo en general.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de febrero de 2026

El sol tendrá su salida a las 07:30 y se pondrá a las 17:57, permitiendo disfrutar de aproximadamente 10 horas de luz solar. La fase lunar mostrará una luz moderada, permitiendo condiciones óptimas para observaciones astrológicas.

El clima para hoy en Misiones promueve un día ideal para actividades al aire libre, siempre atento a las ráfagas ocasionales.