Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 12 de febrero de 2026
Clima diario
Clima en Neuquén para la mañana
Este jueves por la mañana, el clima en Neuquén se presentará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de los 4.9°C. La probabilidad de lluvia es baja, con una humedad del 35%. Los vientos serán suaves, con una velocidad promedio de 7 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso y las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 17°C. La humedad aumentará ligeramente, llegando hasta el 75%. Se esperan vientos más intensos con ráfagas que podrían alcanzar los 27 km/h.
También podría interesarte
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de febrero de 2026
El sol en Neuquén saldrá a las 08:22 y se pondrá a las 18:16. Para los interesados en observaciones astronómicas, será un día ideal debido a las condiciones climáticas previstas.