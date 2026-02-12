Clima en Neuquén para la mañana

Este jueves por la mañana, el clima en Neuquén se presentará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de los 4.9°C. La probabilidad de lluvia es baja, con una humedad del 35%. Los vientos serán suaves, con una velocidad promedio de 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso y las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 17°C. La humedad aumentará ligeramente, llegando hasta el 75%. Se esperan vientos más intensos con ráfagas que podrían alcanzar los 27 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de febrero de 2026

El sol en Neuquén saldrá a las 08:22 y se pondrá a las 18:16. Para los interesados en observaciones astronómicas, será un día ideal debido a las condiciones climáticas previstas.