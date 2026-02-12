Hoy jueves 12 de febrero de 2026, el clima en Salta estará caracterizado por un día mayormente parcialmente nuboso. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas fluctuaran entre los 3.4°C y alcanzarán los 21.2°C como máximo. La humedad alcanzará un máximo del 91%, garantizando un ambiente ligeramente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, la situación climática continuará con cielos mayormente nublados. Las temperaturas tendrán una máxima de 21.2°C. Para la noche, se mantendrá una condición similar, sin cambios significativos en la temperatura. Cabe destacar que, durante todo el día, se registrarán vientos moderados del oeste con una velocidad que podría alcanzar hasta 22 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Se recomienda llevar un paraguas o impermeable en caso de lluvia ligera. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas, así que también es un buen día para salir a caminar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de febrero de 2026

El sol saldrá a las 08:03 y se pondrá a las 18:40. La fase lunar actual es menguante, lo que ofrecerá una oportunidad para observar el cielo sin mucha luz lunar que interfiera.