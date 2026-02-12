Pronóstico del tiempo por la mañana en San Luis

En San Luis, la mañana comenzará con un clima fresco y cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.5°C, acompañadas por una brisa suave que se moverá a aproximadamente 22 km/h. Aunque el índice de humedad se situará en el 42%, no se esperan precipitaciones a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán consistentemente parciales, con una temperatura máxima que alcanzará los 17.7°C. La velocidad del viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h. La noche llegará con un cielo parcialmente cubierto, aunque seguirá seco sin lluvia esperada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de febrero de 2026

Este jueves, el sol en San Luis hará su presencia a las 07:56 horas y se ocultará a las 18:24 horas. Asimismo, la fase lunar para hoy indica una creciente visibilidad en el cielo despejado.