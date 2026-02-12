Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este jueves 12 de febrero de 2026
Estado climático
Pronóstico del tiempo por la mañana en San Luis
En San Luis, la mañana comenzará con un clima fresco y cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.5°C, acompañadas por una brisa suave que se moverá a aproximadamente 22 km/h. Aunque el índice de humedad se situará en el 42%, no se esperan precipitaciones a lo largo del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Para la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán consistentemente parciales, con una temperatura máxima que alcanzará los 17.7°C. La velocidad del viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h. La noche llegará con un cielo parcialmente cubierto, aunque seguirá seco sin lluvia esperada.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 12 de febrero de 2026
Este jueves, el sol en San Luis hará su presencia a las 07:56 horas y se ocultará a las 18:24 horas. Asimismo, la fase lunar para hoy indica una creciente visibilidad en el cielo despejado.